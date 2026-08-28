Magyar Péter családját is megosztja Unger Anna megválasztása

Az ellenzéki párt szerint a Tisza által irányított NVVH olyan jogkörökkel fog rendelkezni, ami összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, súlyosan sérti a tisztességes eljárás elvét és jogorvoslathoz, a tulajdonhoz és vállalkozáshoz való jogot, az egyenlő bánásmódot, valamint a magánszféra védelmét.