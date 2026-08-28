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„Nektek is takarodó lesz!” - kitört a lincshangulat Magyar Péter oldalán, miután a kormányfő belerúgott a szavazóiba

Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

„Nektek is takarodó lesz!” - kitört a lincshangulat Magyar Péter oldalán, miután a kormányfő belerúgott a szavazóiba

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A miniszterelnök hívei szerint Magyar Péter a szemükbe hazudott, miután az Országgyűlésben nem a Transparency Internationaltől ismert Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát szavazták meg az NVVH élére. Gyorsan világossá tették, hogy a nép szavazta meg, és nagyon hamar el is küldheti a Tisza Pártot, ha így folytatják.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 28. 15:32
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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