Reagált Magyar Péter a vádakra, miután a Tisza és a Fidesz közötti paktummal támadták
A miniszterelnök visszautasította, hogy a két párt előre megállapodott volna az NVVH elnökének személyéről. Magyar Péter az FBI igazgatójával is példálózott, ám Kash Patel végzettségéről téves állítást tett.
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