Ez gyors volt: ma már tüntetnek is a Tisza szavazói az NVVH megválasztott elnöke miatt

Magyar Péter saját szavazói mondják azt, hogy a Tisza rendesen „tökön lőtte magát”. Egy több mint ötszáz reakciót kapott komment arra figyelmeztetett, hogy egyre több szavazó ábrándulhat ki a pártból. Sokan már azt találgatják, hogy vajon hány százezer szavazót bukott el Magyar Péter és a Tisza Párt ezzel a lépéssel.

Ligeti Miklós bűne egyébként az lehetett, hogy a Transparency International Magyarország korábban hatósági vizsgálatot kezdeményezett a Magyar Péter által aláírt diákhiteles szerződések miatt. A vizsgálatot Magyar Péter politikai karrierjét elindító 2024. február 11-én Partizánnak adott interjúját követően pár nappal jelentették be.