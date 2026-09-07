Forsthoffer Ágnesnek is elege lett a nők megalázásából

– Ezt hozta be Magyar Péter a parlamentünkbe, szégyen és gyalázat! – fogalmazott, hozzátéve: ha ismét hasonló verbális bántalmazás éri, nem hagyja magát, és újból kivonul az ülésteremből.

Magyar Péter: Milyen anya vagy te?

Szintén emlékezetes példája volt a házelnök által elítélt viselkedésnek, amikor Magyar Péter miniszterelnök Hegedűs Barbarának tett anyai és női mivoltát megalázó megjegyzéseket. A kormányfő, a fideszes képviselő egyik felszólalása után mikrofon nélkül (többek között) azt is odakiabálta neki, hogy

Milyen anya vagy te?

Hegedűs Barbara ezek után a tiszás női politikusokat is megkérdezte, meddig tűrik még ezt.

Lannert Juditnak a sminktükörrel volt baja

Az oktatási és gyermekügyi miniszter leleplező erejűnek szánt Facebook-videóban mutatta be még augusztusban Novák Katalin és Koncz Zsófia által is használt államtitkári/miniszteri irodát. A tárcavezető kifogásolta, hogy az irodához tartozó fürdőben zuhanyzó, gardrób, sminktükör és hajszárító található. A berendezés láttán arra következtetésre jutott, hogy a Fidesz-korszakban a nőknek elsősorban reprezentációs szerepet szántak, és nem gondolták róluk, hogy komoly munkát kellene végezniük.

A videó zonban nem aratott osztatlan sikert még a Tisza támogatóinak körében sem, sőt többeknél kiverte a biztosítékot. Többen egyszerű „prolihergelésnek” nevezték a miniszter akcióját, és azt kérdezték, hogyan segíti mindez az oktatás fejlesztését. Mások azt kifogásolták, hogy Lannert Judit száz nap elteltével készített bemutatót az irodáról, miközben szakmai terveiről addig keveset lehetett hallani.

– Ez már durván erőltetett, tényleg az irodában keresi az intimitást? – tette fel a kérdést az egyik hozzászóló. Mások úgy vélték, a miniszter a fürdőszobáról készített videóval próbálja elterelni a figyelmet első hónapjainak teljesítményéről. Bohár Dániel riporter arra hívta fel a figyelmet, hogy még a 444 kommentelői közül is többen bírálták Lannert Judit akcióját.