Nógrádi György is elmondta, milyen esélyei vannak Orbán Viktornak az ENSZ-főtitkári jelölésre
Rendkívül csekély esélyt ad Orbán Viktor ENSZ-főtitkárrá választásának Nógrádi György. Oroszország és Kína támogatása mellett a brit és a francia álláspont jelentheti a legnagyobb akadályt a volt miniszterelnök előtt, a biztonságpolitikai szakértő szerint.
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