Rendkívüli

Ruff Bálint behálózhatta az összes minisztériumot, ezt a feladatot adhatta ki az embereinek

Rendkívüli

„Hiába hazudtok, ebből egy szó sem igaz!” – üzente a sajtónak Magyar Péter, most saját minisztere cáfolt rá

„Súlyos diplomáciai leértékelődés” – nem kímélte az ellenzék Orbán Anitát az újabb blamája után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem csak az USA-val szemben, hanem Kína és Oroszország irányába is leértékelődnek diplomáciai kapcsolataink a Mi Hazánk alelnöke szerint. A Külügyminisztérium közben gyorsan közölte, mivel tölti váratlanul felszabadult idejét Washingtonban Orbán Anita.

Kreft-Horváth Márk
2026. 10. 27. 16:29
„Súlyos diplomáciai leértékelődés” – nem kímélte az ellenzék Orbán Anitát az újabb blamája után
Orbán Anitának olvasgatnia is lesz ideje, amíg várakozik. Forrás: Facebook
usaOrbán Anitamarco rubioAz energiajogászkülügyminiszterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Radnai Márk vallomása után először mindenki mérges lesz, majd helyette is szégyellni fogja magát + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A munkahelyi semmirekellőség eddig szégyen volt, Radnai Márknál már TikTok-tartalom.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu