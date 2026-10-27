„Súlyos diplomáciai leértékelődés” – nem kímélte az ellenzék Orbán Anitát az újabb blamája után
Nem csak az USA-val szemben, hanem Kína és Oroszország irányába is leértékelődnek diplomáciai kapcsolataink a Mi Hazánk alelnöke szerint. A Külügyminisztérium közben gyorsan közölte, mivel tölti váratlanul felszabadult idejét Washingtonban Orbán Anita.
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