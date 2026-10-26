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Orbán Viktor egyik legrégebbi embere is megszólalt a volt miniszterelnök ENSZ-főtitkári jelöléséről

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Nem cáfolta Nagy János, Orbán Viktor egyik legközelebbi munkatársa azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a volt magyar miniszterelnököt az ENSZ következő főtitkárának jelölhetik. A KözTér című podcastműsorban a híresztelésekről kérdezték, amire úgy fogalmazott: „vagy így van, vagy nem így van”.

Pámer Dávid
2026. 10. 26. 18:41
Orbán Viktor egyik legrégebbi embere is megszólalt a volt miniszterelnök ENSZ-főtitkári jelöléséről
Orbán ENSZ-főtitkár lehet? Forrás: Facebook
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Kárpáti András
idezojelekpuzsér róbert

Feldmár, Puzsér és Éva, a kannibál

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A pszichoterapeuta úgy értelmezi a szeretetet, hogy noha képes lenne bántani valakit, de mégsem teszi. Az anyáknak az embriókkal szembeni vélt utálatát pedig Feldmár még a Bibliába is belevetítette.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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