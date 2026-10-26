Orbán Viktor egyik legrégebbi embere is megszólalt a volt miniszterelnök ENSZ-főtitkári jelöléséről
Nem cáfolta Nagy János, Orbán Viktor egyik legközelebbi munkatársa azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a volt magyar miniszterelnököt az ENSZ következő főtitkárának jelölhetik. A KözTér című podcastműsorban a híresztelésekről kérdezték, amire úgy fogalmazott: „vagy így van, vagy nem így van”.
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