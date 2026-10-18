Orbán Viktor már a Fidesz visszatérésén dolgozik

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A Fidesz újjászervezése, a Tisza-kormány intézkedéseinek bírálata és a volt kormánypárti politikusok elleni eljárások egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak Orbán Viktor lakitelki beszélgetésében. Deák Dániel politológus lapunknak úgy értékelte: a volt miniszterelnök világossá tette, hogy továbbra is komoly politikai céljai vannak, és a választási vereség után tudatosan készíti fel pártját a visszatérésre.

Kárpáti András
2026. 10. 18. 13:40
Fotó: Gábor Zoltán

Az elemző külön kiemelte a vagyonadó kérdését, amelyet Orbán Viktor szintén szóba hozott. Mint mondta, a volt miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy az ilyen intézkedések a magyar tulajdonú vállalkozásokkal szemben a külföldi gazdasági szereplőknek kedvezhetnek.

A politológus hangsúlyozta: Orbán Viktor világos különbséget tett a Fidesz által képviselt gazdaságpolitika és a jelenlegi kormány irányvonala között. Míg a nemzeti oldal az adócsökkentést, a családok támogatását és a magyar vállalkozások erősítését tartja követendőnek, addig Deák értékelése szerint a Tisza intézkedései több ponton szembemennek ezekkel a célokkal.

Politikai leszámolás

A lakitelki beszélgetésen a volt miniszterelnök a korábbi kormányzati szereplők elleni büntetőeljárásokat is szóba hozta, amelyek mögött politikai leszámolási szándékot sejt. Orbán Viktor szerint az eljárások végső célpontja ő maga: úgy véli, egykori munkatársai őrizetbe vételével az ő felelősségre vonását készítik elő. Deák Dániel szerint mindez beleillik abba a politikai gyakorlatba, amelyet a volt kormányfő a Tisza-kormánynak tulajdonít: az állami intézmények felhasználását az ellenzék megtörésére.

Az elemző felidézte, hogy Orbán Viktor kommunista gondolkodásmódról is beszélt, párhuzamot vonva a jelenlegi kormány egyes intézkedései és az egypárti hatalomgyakorlás között.

Nemzeti önrendelkezés

Deák Dániel szerint a lakitelki beszélgetésből az is világossá vált, hogy Orbán Viktor a jövőben is a nemzeti szuverenitás, a családok védelme, a békepolitika és az adócsökkentés képviseletére kívánja építeni a Fidesz politikáját.

Az elemző úgy véli, hogy a Tisza-kormány kül- és európai politikájában egyre inkább igazodik a brüsszeli elvárásokhoz, különösen a migráció, a genderpolitika és az orosz–ukrán háború kérdésében.

– Ezzel szemben Orbán Viktor továbbra is a nemzeti önrendelkezés megőrzését és az európai jobboldali pártokkal való együttműködést tekinti meghatározó politikai célnak – mutatott rá Deák.

Összességében az elemző szerint a volt miniszterelnök lakitelki szereplése nemcsak a Tisza-kormány bírálatáról, hanem a Fidesz következő időszakra vonatkozó politikai stratégiájáról is szólt. Orbán Viktor az újjászervezés előrehaladásáról és a párt meghatározó szereplőinek jövőbeni feladatairól egyaránt beszélt, jelezve, hogy a választási vereség után is aktív politikai szerepet kíván betölteni.

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