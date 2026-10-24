Rétvári Bence: Éles a verseny Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc között + videó

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Amikor a baloldal volt kormányon, akkor október 23-a Nagy Imréről szólt, amikor a Fidesz–KDNP volt kormányon, akkor pedig a pesti srácokról szólt – mondta lapunknak Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. A politikus szerint viszont most, hogy a Tisza van kormányon, még október 23-a is Magyar Péterről szól.

Gidró Kriszta
2026. 10. 24. 19:53
Fotó: Hatlaczki Balázs
rétvári bencegyurcsány ferencMagyar PéterSzóljon hozzá!

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