Rétvári Bence: Éles a verseny Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc között + videó
Amikor a baloldal volt kormányon, akkor október 23-a Nagy Imréről szólt, amikor a Fidesz–KDNP volt kormányon, akkor pedig a pesti srácokról szólt – mondta lapunknak Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. A politikus szerint viszont most, hogy a Tisza van kormányon, még október 23-a is Magyar Péterről szól.
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