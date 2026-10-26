Ruff Bálint kifakadása egy év alatt is rosszul öregedett, kormányon elmúlt a Gripen-fóbiája
Egy éve még közpénzből szervezett Gripenek miatt akadt ki Ruff, most még több vadászgéppel ünnepeltek. Az állami ünnepségen az ellenzék nem vett részt.
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