Sajátjai estek neki Magyar Péternek, miután a franciaországi eseményekről posztolt
Vannak olyan támogatói Magyar Péternek, akik csalódtak benne a "migránsozás" miatt. Jámbor András és Pankotai Lili is kiakadt a miniszterelnök posztján.
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