Schmidt Mária: „Putyin-pincsinek” bélyegeztek minket

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A történész szerint az Egyesült Államok kész továbbra is támogatni Ukrajnát, amennyiben ennek költségeit az európaiak állják. Schmidt Mária arra figyelmeztetett, hogy az európai vezetők olyan ígéreteket tesznek Kijevnek, amelyek betartására hosszabb távon nem feltétlenül lesznek képesek.

Kárpáti András
2026. 10. 20. 14:17
Schmidt Mária történész szerint az ukrajnai konfliktusban az USA lehet a nevető harmadik. Forrás: Facebook/Schmidt Mária

A történész ezt követően az európai támogatások pénzügyi és politikai korlátait feszegette. Arra kereste a választ, hogy az eddig elköltött összegek megtérülhetnek-e valaha, és létezik-e egyáltalán olyan határ, amelynél az európai vezetők már nemet mondanának az újabb ukrán támogatási igényekre.

„Van annyi pénz, amit már nem adunk oda? Van felső határ? Megtérül-e valaha az eddigi befektetés? Meddig hitegetjük Ukrajnát azzal, hogy Európa örökké mellette áll?” – sorolta kérdéseit.

Lassan betelik a pohár

A történész arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai társadalmakban egyre erősebbek a háború finanszírozásával kapcsolatos fenntartások. Egy friss felmérésre hivatkozva azt írta, hogy a németek 53 százaléka visszafogná Ukrajna pénzügyi támogatását. Állítása szerint Franciaországban, Romániában, Ausztriában és több más európai országban is csökkent az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és katonai segítség népszerűsége.

Schmidt Mária hangsúlyozta: az európai politikai elit nem hagyhatja figyelmen kívül saját választóinak álláspontját. „Mi lesz akkor, ha az állampolgárok többségi akarata kikényszeríti, hogy az legyen, amit ők szeretnének? Mit fognak mondani Ukrajnának?” – tette fel a kérdést.

Megbízhatatlan elitek

Schmidt Mária szerint Ukrajnának a háború folytatásáról szóló döntéseit annak tudatában kell meghoznia, hogy az európai politikai elit támogatására nem feltétlenül számíthat korlátlan ideig.

Arra figyelmeztetett ugyanis, hogy az európai vezetők politikai jövője is bizonytalan, hiszen nem tudni, meddig maradnak hivatalban, és utódaik milyen álláspontot képviselnek majd. Márpedig így az európai kormányok hosszabb távon sem saját választóik akaratával, sem az Egyesült Államok szándékaival szembemenve nem lesznek képesek fenntartani a háború jelenlegi finanszírozását.

„Ukrajnának abban a tudatban kell meghozni a döntését a háború folytatásáról, hogy az európai politikai elit megbízhatatlan és nem is biztos, hogy sokáig hivatalban marad” – írta. Schmidt szerint ezért is lenne felelőtlenség azt ígérni Kijevnek, hogy az európai támogatás időbeli vagy pénzügyi korlátok nélkül folytatódhat.

Bejegyzését határozott figyelmeztetéssel zárta: „Aki az ukránoknak mást állít, az nem mond igazat. Aki pedig azt gondolja, hogy a világpolitika lényege, hogy az ő morális iránytűje érvényesüljön, az inkább ne foglalkozzon külpolitikával.”

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