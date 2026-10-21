Szőlő utcai botrány: óriási bajba kerülhet a koronatanú

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hamis vád gyanúja is felmerülhet Bangó Sándorral szemben, miután az ügyészség megszüntette a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ellen a Bangóval kapcsolatos szexuális bűncselekmények miatt folytatott eljárást. Ha beigazolódik, hogy az ügy koronatanújaként ismert férfi szándékosan valótlan vallomást tett, büntetőjogi következményekkel számolhat. Ugyancsak felmerülhet a hamis vád a Zsolt bácsis-ügyben, amennyiben kiderül, hogy Bangó a Semjén Zsoltot megvádoló történetben hazudott a hatóság előtt. A hamis vádat többéves szabadságvesztéssel bünteti a törvény.

Pámer Dávid
2026. 10. 21. 19:20
Bangó Sándor nagy bajba kerülhet. Forrás: instagram.com

Lejáratókampány

Az egész Zsolt bácsis-ügy azután kezdődött, hogy tavaly ősszel megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki konkrét bizonyítékok bemutatása nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték, és egyiküknek fiúkat, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. 

Pár nappal utána Káncz Csaba, a Privátbankár azóta elbocsátott újságírója szintén bizonyítékok bemutatása nélkül politikusokat nevezett meg – egyikük Semjén Zsolt volt –, és arra utalt, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.

 Káncz a bejegyzés alatt közzétett egy fényképet is, amelyen az általa a posztjában konkrétan is megnevezett politikusok voltak láthatók.

Tanúként már mentegetőztek

A nyomozásban mindkettőjüket tanúként hallgatták ki, ahol elmondták, hogy csupán szóbeszédeket hallottak, és állításaikat nem tudják bizonyítékokkal alátámasztani. 

Az ügyészség Káncz Csaba ellen kétrendbeli, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra.

A Kontroll is beszállt a Zsolt bácsis-ügybe

Ezt követően színre lépett a korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter is. Az egyik podcastjában megszólaltatott egy Látó János nevű embert, aki egy tíz évvel korábbra visszanyúló történetet adott elő egy politikusról, „Zsolt bácsiról”, aki állítása szerint egy Ózd környéki nevelőintézetben molesztált gyerekeket.

 A történet hitelességével kapcsolatban később több kérdés is felmerült, egyebek mellett azért, mert az említett intézmény létezését nem sikerült igazolni.

A botrány ezzel nem ért véget, ugyanis áprilisban a Szőlő utcai ügy egyik állítólagos sértettje interjút adott a Kontrollnak. Bangó Sándor ekkor szintén előállt a „Zsolt bácsis” történettel, azt állítva, hogy az említett politikus szexuális kapcsolatot létesített vele az intézetben.

Csakhogy Bangót tavaly ősszel kétszer is kihallgatta az ügyészség, ám akkor egy szót sem szólt a politikusról. 

Sőt, a Kontrollnak tett nyilatkozata előtt Dobrev Klárának is adott egy interjút, de ott sem beszélt politikusról. Bangó később - ahogy említettük - az ügyészségen is kiegészítette vallomását a „Zsolt bácsis” történettel. 

Megdőlt "Zsolt bácsi" legendája

Csakhogy lapunk korábbi kutakodásából kiderült, hogy „Zsolt bácsi“ legendája nem létezik. A Magyar Nemzet májusban több, a Szőlő utcai intézet működését ismerő forrás segítségével próbálta ellenőrizni a Kontroll-interjúban elhangzottakat. A megszólalók szerint az intézménybe kizárólag előzetes egyeztetés után, szigorú biztonsági ellenőrzés mellett lehetett bejutni. 

A látogatóknak zsilipkapun és elektromos ajtón kellett áthaladniuk, személyazonosságukat ellenőrizték, érkezésük és távozásuk időpontját pedig dokumentálták. Az épületen belüli mozgást kamerarendszer is figyelte. 

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő források ugyancsak megkérdőjelezték Bangó személyes hitelességét. Beszámolóik szerint a csecsemőkora óta intézetben nevelkedő, súlyos traumákat átélt fiatalember gyakran tanúsított megtévesztő viselkedést.

 

bangó sándorvádbűncselekmény

Komment

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrákóczi szövetség

Jó lenne megőrizni a Rákóczi szövetség morális tartását

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter bejelentkezett a Rákóczi Szövetségnél, hogy a menet elején óhajt részt venni a vonuláson, s mindezeken felül beszédet is akar mondani a Bem téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu