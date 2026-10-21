Szőlő utcai botrány: óriási bajba kerülhet a koronatanú

Lejáratókampány

Az egész Zsolt bácsis-ügy azután kezdődött, hogy tavaly ősszel megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki konkrét bizonyítékok bemutatása nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték, és egyiküknek fiúkat, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből.

Pár nappal utána Káncz Csaba, a Privátbankár azóta elbocsátott újságírója szintén bizonyítékok bemutatása nélkül politikusokat nevezett meg – egyikük Semjén Zsolt volt –, és arra utalt, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.

Káncz a bejegyzés alatt közzétett egy fényképet is, amelyen az általa a posztjában konkrétan is megnevezett politikusok voltak láthatók.

Tanúként már mentegetőztek

A nyomozásban mindkettőjüket tanúként hallgatták ki, ahol elmondták, hogy csupán szóbeszédeket hallottak, és állításaikat nem tudják bizonyítékokkal alátámasztani.

Az ügyészség Káncz Csaba ellen kétrendbeli, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra.

A Kontroll is beszállt a Zsolt bácsis-ügybe

Ezt követően színre lépett a korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter is. Az egyik podcastjában megszólaltatott egy Látó János nevű embert, aki egy tíz évvel korábbra visszanyúló történetet adott elő egy politikusról, „Zsolt bácsiról”, aki állítása szerint egy Ózd környéki nevelőintézetben molesztált gyerekeket.

A történet hitelességével kapcsolatban később több kérdés is felmerült, egyebek mellett azért, mert az említett intézmény létezését nem sikerült igazolni.

A botrány ezzel nem ért véget, ugyanis áprilisban a Szőlő utcai ügy egyik állítólagos sértettje interjút adott a Kontrollnak. Bangó Sándor ekkor szintén előállt a „Zsolt bácsis” történettel, azt állítva, hogy az említett politikus szexuális kapcsolatot létesített vele az intézetben.

Csakhogy Bangót tavaly ősszel kétszer is kihallgatta az ügyészség, ám akkor egy szót sem szólt a politikusról.

Sőt, a Kontrollnak tett nyilatkozata előtt Dobrev Klárának is adott egy interjút, de ott sem beszélt politikusról. Bangó később - ahogy említettük - az ügyészségen is kiegészítette vallomását a „Zsolt bácsis” történettel.