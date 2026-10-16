Tarlós István páros lábbal szállt bele az új ÁVH-ba, de azt is elmondta, mi okozhatja a Tisza-kormány vesztét

2000 milliárd forintos akadály az uniós pénzek előtt

Az interjúban a Tisza gazdasági ígéreteinek megvalósíthatósága is szóba került. Tarlós szerint a korábban befagyasztott uniós források felhasználása jóval nehezebb feladat lehet annál, mint ahogyan azt Magyar Péterék a választási kampányban bemutatták.

Szerinte a határidők mellett az állami önrész előteremtése is problémát jelenthet. A volt főpolgármester számításai alapján egyes beruházásokhoz mintegy kétezer milliárd forintot kellene biztosítani, amelyet a jelenlegi költségvetési helyzetben vélhetően csak hitelfelvétellel lehetne előteremteni.

Tarlós István a vagyonvisszaszerzéstől sem vár gyors pénzügyi eredményeket, mivel az ilyen ügyekben lefolytatott jogi eljárások hosszú időt vehetnek igénybe. A kormányzati propagandakiadások visszafogását ugyanakkor kedvező lépésnek tartja, de szerinte ez önmagában nem elegendő a gazdasági nehézségek kezelésére.

Budapest korábbi első embere az Európai Unióval kapcsolatban szintén fenntartásokat fogalmazott meg. Úgy véli, a Tisza-kormány átléphet egy vörös vonalat, ha enged Brüsszelnek a migráció, a háborús politika vagy az LMBTQ- és genderkérdések terén.

A korábbi főpolgármester azt sem rejtette véka alá, hogy mit gondol a Fidesz választási vereségéhez vezető problémákról. Úgy vélte, a Fidesz kampányát a túlzott önbizalom jellemezte, valamint az, hogy a szervilizmus időnként felülírta a szakmaiságot. Álláspontja szerint az oktatásra és az egészségügyre szerinte nagyobb figyelmet és több forrást kellett volna fordítani. A kormányzás hibái között említette a hatalom túlzott központosítását, valamint a Fidesz kommunikációs stílusát is.