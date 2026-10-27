Tiszás politikusjelöltet nevezett ki a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatójának Kármán András
A Tisza Párt előválasztásának második fordulójában maradt alul Sólyom Zoltán, aki most az egyik legnagyobb bevételű állami vállalat, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója lesz. A kinevezést Kármán András jelentette be közösségi oldalán.
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