Elutasította az ügyészség a Pócs János elleni feljelentést, komoly fricskával üzent a tiszásoknak a képviselő

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Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította az ügyészség a Pócs János ellen tett feljelentést. A fideszes országgyűlési képviselő a Zsolti bácsi-üggyel kapcsolatban jelentette be a döntést, amely a rendelkezésre álló információk alapján Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista szeptemberi feljelentéséhez kapcsolódhat. Az ügyet a Fidesz kezdettől a kormánypártok lejáratására irányuló politikai kampányként értékelte.

Kárpáti András
2026. 10. 16. 19:49
Pócs János szerint bebizonyosodott, hogy nem követett el bűncselekményt. Fotó: Ladóczki Balázs

A mostani ügyészségi döntés a Pócs ellen tett feljelentés elutasításáról szól. A képviselő ellen egy másik magánvádas eljárás is indult, amelyet Bangó Sándor ügyvédje, Litresits András kezdeményezett rágalmazás miatt. Utóbbi lefolytatása érdekében az Országgyűlés szeptemberben felfüggesztette Pócs mentelmi jogát.

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