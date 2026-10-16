Elutasította az ügyészség a Pócs János elleni feljelentést, komoly fricskával üzent a tiszásoknak a képviselő

A mostani ügyészségi döntés a Pócs ellen tett feljelentés elutasításáról szól. A képviselő ellen egy másik magánvádas eljárás is indult, amelyet Bangó Sándor ügyvédje, Litresits András kezdeményezett rágalmazás miatt. Utóbbi lefolytatása érdekében az Országgyűlés szeptemberben felfüggesztette Pócs mentelmi jogát.