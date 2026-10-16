A mostani ügyészségi döntés a Pócs ellen tett feljelentés elutasításáról szól. A képviselő ellen egy másik magánvádas eljárás is indult, amelyet Bangó Sándor ügyvédje, Litresits András kezdeményezett rágalmazás miatt. Utóbbi lefolytatása érdekében az Országgyűlés szeptemberben felfüggesztette Pócs mentelmi jogát.
Elutasította az ügyészség a Pócs János elleni feljelentést, komoly fricskával üzent a tiszásoknak a képviselő
Bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította az ügyészség a Pócs János ellen tett feljelentést. A fideszes országgyűlési képviselő a Zsolti bácsi-üggyel kapcsolatban jelentette be a döntést, amely a rendelkezésre álló információk alapján Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista szeptemberi feljelentéséhez kapcsolódhat. Az ügyet a Fidesz kezdettől a kormánypártok lejáratására irányuló politikai kampányként értékelte.
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