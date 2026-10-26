Újabb elkeseredett próbálkozással állítanák meg Karácsony Gergelyt a kerületi polgármesterek

A közleményt Baranyi Krisztina, a IX. kerület, László Imre, a XI. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, Pikó András, a VIII. kerület, Rózsa András, a XIV. kerület, Soproni Tamás, a VI. kerület és Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere írta alá. A kezdeményezéssel Tóth József, a XIII. kerület polgármestere is egyetértett.