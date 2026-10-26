A közleményt Baranyi Krisztina, a IX. kerület, László Imre, a XI. kerület, Niedermüller Péter, a VII. kerület, Pikó András, a VIII. kerület, Rózsa András, a XIV. kerület, Soproni Tamás, a VI. kerület és Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere írta alá. A kezdeményezéssel Tóth József, a XIII. kerület polgármestere is egyetértett.
Újabb elkeseredett próbálkozással állítanák meg Karácsony Gergelyt a kerületi polgármesterek
Új egyeztetéseket kezdeményez és a budapesti parkolási rendszer átalakításáról szóló döntés visszavonását sürgeti több kerületi polgármester. A városvezetők szerint a főpolgármester a kerületek megkerülésével állapodott meg a kormánnyal, miközben az új rendszer költségei veszélyeztethetik az önkormányzatok működését. A polgármesterek hétfőn a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének újraindítását is kezdeményezik.
Borítókép: A lázadozó polgármesterek (Forrás: Facebook/Baranyi Krisztina)
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