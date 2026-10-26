Újabb milliárdos céges érdekeltség miatt került célkeresztbe Forsthoffer Ágnes vagyonnyilatkozata
Újabb, másfél milliárdos éves forgalmú vállalkozásban betöltött vezetői tisztségét hallgathatta el vagyonnyilatkozatában Forsthoffer Ágnes – állítja Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő, aki szerint a házelnöknek ismét magyarázatot kell adnia a hiányzó adatokra.
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