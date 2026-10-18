Varga Judit és Windisch László együtt szurkoltak a miniszterelnök fiának meccsén
Horvátországban szurkoltak az MTK U13-as meccsén Varga Judit és Windisch László. A mérkőzésen Magyar Péter és Varga Judit közös gyermeke is pályára lépett.
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