Szintet lépett az üzengetés Magyar Péter és Windisch László között

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Még nyilvánosságra sem került a 2027-es költségvetés teljes tervezete, Magyar Péter máris előre megnevezte, kiket tartana felelősnek annak esetleges kiszivárogtatásáért. A miniszterelnök a büdzsé részleteinek keddi ismertetésekor Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét és Horváth Gábort, a Költségvetési Tanács elnökét gyanúsította meg előre egy olyan szivárogtatással, amely még meg sem történt. Windisch nem hagyta szó nélkül a különös logikát: egy gúnyos Facebook-mémmel válaszolt a kormányfőnek.

Kárpáti András
2026. 10. 21. 9:06
Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke (Fotó: Facebook)
Windisch László frappáns mémmel vágott vissza az őt gyanúsítgató kormányfőnek. Fotó: Facebook Forrás: Facebook
költségvetési tanácswindischállami számvevőszékMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekmúzeum

A múzeum vége

Pilhál György avatarja

A forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján, október 23-án bezár Magyarország egyetlen 1956-os múzeuma.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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