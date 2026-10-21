Szintet lépett az üzengetés Magyar Péter és Windisch László között
Még nyilvánosságra sem került a 2027-es költségvetés teljes tervezete, Magyar Péter máris előre megnevezte, kiket tartana felelősnek annak esetleges kiszivárogtatásáért. A miniszterelnök a büdzsé részleteinek keddi ismertetésekor Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét és Horváth Gábort, a Költségvetési Tanács elnökét gyanúsította meg előre egy olyan szivárogtatással, amely még meg sem történt. Windisch nem hagyta szó nélkül a különös logikát: egy gúnyos Facebook-mémmel válaszolt a kormányfőnek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en