A vita középpontjában az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslata áll, amely a bírói illetményalapot a bruttó nemzetgazdasági átlagkeresethez igazítaná, emellett az alsóbb bíróságokon dolgozók beosztási pótlékát is emelné. A kezdeményezést az Országos Bírói Tanács és a bírósági érdekképviseleti szervezetek is egyöntetűen támogatták. A Mabie szerint a kormányzat részéről azonban teljes hallgatás követte a javaslatot. Az egyesület ezért azt követeli, hogy az Országgyűlés az OBH elnökének előterjesztését változtatás nélkül fogadja el.

A nyílt levél teljes szövege a Magyar Bírói Egyesület honlapján olvasható: Nyílt levél a döntéshozóknak!