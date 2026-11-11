„A Tisza Párt egy harmincfős valami” – identitásválságról és elkerülhetetlen szakadásokról beszélt a Republikon kutatója

Elkerülhetetlen szakadások?

Schlanger Márton a párt jövőjével kapcsolatban sem festett felhőtlen képet. Török Gábor politológus gondolataira reagálva arról beszélt, hogy a gyorsan felépített, rendkívül széles választói koalícióra támaszkodó Tiszában komoly belső feszültségek keletkezhetnek.

„Biztos vagyok benne, hogy elkerülhetetlenek a kisebb-nagyobb szakadások” – jelentette ki.

Amint a kutató rámutatott: a Tisza egy hatalmas gyűjtőpárt, amelyben a különböző politikai nézeteket valló szereplők együttműködése hosszabb távon korántsem magától értetődő.

Magyar Péter stílusát sem kímélték

A beszélgetésben a miniszterelnök kommunikációja is terítékre került. A műsorvezető Magyar Péter parlamenti videóját bírálta, amelyben a politikus egy meztelen nőt ábrázoló képre reagált.

Szerinte Magyar viselkedése nem volt ildomos, és a Tisza által képviselt macsó politikai stílus a baloldali, liberális szavazóknak sem feltétlenül tetszik.

Schlanger jelezte, hogy ő maga sem értett egyet Magyar ominózus megnyilvánulásával. A kormányfő más kérdésekben, például az azonos neműek kapcsolatáról tett kijelentései kapcsán is fenntartásokat fogalmazott meg.