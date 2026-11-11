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„A Tisza Párt egy harmincfős valami” – identitásválságról és elkerülhetetlen szakadásokról beszélt a Republikon kutatója

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Identitásválságba kerültek a Tisza-szigetek, átláthatatlan Magyar Péter pártjának belső működése, és a jövőben akár pártszakadások is bekövetkezhetnek – ezekről a problémákról beszéltek a Magyar Közöny podcast minapi adásában. A Republikon Intézet kutatója szerint a Tisza valójában egy rendkívül szűk szervezet, amelynek gyors növekedését nem követte megfelelő szervezetépítés. A műsorvezető pedig egyenesen azt kifogásolta, hogy semmit sem tudni Magyar Péter demokratikus felfogásáról, a személyi döntések hátteréről és a párton belüli folyamatokról.

Kárpáti András
2026. 11. 11. 17:16
„A Tisza Párt egy harmincfős valami” – identitásválságról és elkerülhetetlen szakadásokról beszélt a Republikon kutatója
Zimon András, a Magyar Közöny műsorvezetője a Tisza Párt belső működésének átláthatatlanságát bírálta. Fotó: Képernyőkép/YouTube

Elkerülhetetlen szakadások?

Schlanger Márton a párt jövőjével kapcsolatban sem festett felhőtlen képet. Török Gábor politológus gondolataira reagálva arról beszélt, hogy a gyorsan felépített, rendkívül széles választói koalícióra támaszkodó Tiszában komoly belső feszültségek keletkezhetnek.

„Biztos vagyok benne, hogy elkerülhetetlenek a kisebb-nagyobb szakadások” – jelentette ki.

Amint a kutató rámutatott: a Tisza egy hatalmas gyűjtőpárt, amelyben a különböző politikai nézeteket valló szereplők együttműködése hosszabb távon korántsem magától értetődő.

Magyar Péter stílusát sem kímélték

A beszélgetésben a miniszterelnök kommunikációja is terítékre került. A műsorvezető Magyar Péter parlamenti videóját bírálta, amelyben a politikus egy meztelen nőt ábrázoló képre reagált.

Szerinte Magyar viselkedése nem volt ildomos, és a Tisza által képviselt macsó politikai stílus a baloldali, liberális szavazóknak sem feltétlenül tetszik.

Schlanger jelezte, hogy ő maga sem értett egyet Magyar ominózus megnyilvánulásával. A kormányfő más kérdésekben, például az azonos neműek kapcsolatáról tett kijelentései kapcsán is fenntartásokat fogalmazott meg.

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