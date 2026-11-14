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Baka András: Az ügyvédnek akkor is helyt kell állnia, amikor ügyfele ügye népszerűtlen, vagy a közvélemény már ítéletet mondott

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A jogok nem függhetnek a népszerűségtől, az emberi méltóság és a tisztességes eljárás mindenkit megillet – hangsúlyozta Baka András köztársasági elnök az ügyvédek napján elmondott beszédében. Az államfő szerint a jogállam ereje éppen abban mutatkozik meg, hogy a legnehezebb esetekben is képes garantálni ezeket az alapvető jogokat.

Kárpáti András
2026. 11. 14. 18:15
Baka András: Az ügyvédnek akkor is helyt kell állnia, amikor ügyfele ügye népszerűtlen, vagy a közvélemény már ítéletet mondott
Baka András köztársasági elnök az ügyvédek napján a jogállami alapértékek védelmének és a jogászi hivatásrendek felelősségének fontosságát hangsúlyozta. Forrás: Facebook
baka andrássándor - palotaköztársasági elnökSzóljon hozzá!

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