Deutsch Tamás a Tisza saját adataival szégyenítette meg az őt támadó Radnai Márkot

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Radnai Márk a magyar sport támogatási rendszerét és a korábbi kormányzati időszakot bírálta, Deutsch Tamás azonban visszautasította a vádakat. A fideszes politikus először emlékeztette a Tisza alelnökét, hogy nem az elmúlt 16 évben volt miniszter, majd a TAO-támogatások felhasználásáról is beszédes adatokat sorolt.

Kárpáti András
2026. 11. 09. 20:20
Deutsch Tamás a Tisza saját adataival szégyenítette meg az őt támadó Radnai Márkot
Deutsch Tamás a Tisza-kormány saját adataival érvelt Radnai Márk korrupciós vádjaival szemben.

– A 2021 és 2026 közötti időszak TAO-támogatásainak 98,5 százalékát a Tisza-kormány államtitkársága szabályosan elköltöttnek tekinti. 98,5 százalékát! – húzta alá. A fideszes politikus szerint ez az arány önmagában is megkérdőjelezi a sporttámogatási rendszer egészét érő korrupciós vádakat.

– Mondjon nekem egy olyan társadalmi alrendszert, ahol a közpénzből kapott támogatás szabályos felhasználása 98,5 százaléknál több. Egészségügyben több? Kultúrában több? Az NGO-knál több? – sorolta a kérdéseket.

Deutsch ugyanakkor elismerte, hogy a támogatások felhasználásánál a százszázalékos szabályosság az elvárás, de szerinte a fennmaradó eltérések nem azonosíthatók automatikusan korrupcióval. – A 98 és a 100 százalék közötti rész sem korrupció, sem visszaélés, hanem hiba, mulasztás – fogalmazott.

A fideszes honatya így egyszerre utasította vissza Radnai Márk személyére és a sporttámogatások rendszerére vonatkozó bírálatait. A fideszes politikus szerint a korrupciós vádak általánosítása helyett konkrét esetekkel kellene alátámasztani a magyar sport világát érő állításokat.

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