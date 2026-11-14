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Eltűnhetnek a parkolási mikuláscsomagok, de mi lesz, ha késve érkezik a büntetés?

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Megszűnhetnek a szélvédőkre helyezett piros zacskók, a parkolási pótdíjakról a jövőben elektronikusan vagy postán értesíthetik az autósokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új rendszer hatékonyabbá tenné az ellenőrzést, ám egyelőre kérdéses, mi történik, ha a fizetési felszólítás késve érkezik meg, és az autós emiatt kicsúszik a kedvezőbb pótdíjfizetési határidőből.

Kárpáti András
2026. 11. 14. 19:48
Eltűnhetnek a parkolási mikuláscsomagok, de mi lesz, ha késve érkezik a büntetés?
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter átalakítaná a parkolásellenőrzést, megszüntetve a szélvédőkre helyezett mikuláscsomagokat. Fotó: Mirkó István
budapestvitézy dávidminiszterKomment 1

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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