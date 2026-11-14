Eltűnhetnek a parkolási mikuláscsomagok, de mi lesz, ha késve érkezik a büntetés?
Megszűnhetnek a szélvédőkre helyezett piros zacskók, a parkolási pótdíjakról a jövőben elektronikusan vagy postán értesíthetik az autósokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új rendszer hatékonyabbá tenné az ellenőrzést, ám egyelőre kérdéses, mi történik, ha a fizetési felszólítás késve érkezik meg, és az autós emiatt kicsúszik a kedvezőbb pótdíjfizetési határidőből.
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