Ez a két fő probléma az Isztambuli Egyezménnyel, és ezt Magyar Péter is pontosan tudja
Két fő probléma miatt nem ratifikálta az előző kormány az Isztambuli Egyezményt. Dömötör Csaba egy videóban árulta el, mik ezek, amiket egyébként Magyar Péter is ismer.
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