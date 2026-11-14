Ez vállalhatatlan, ezek nem mi vagyunk – Bóka János felszólította Seszták Miklóst, hogy mondjon le mandátumáról + videó
Élesen elhatárolódott a Seszták Miklós körül kirobbant botránytól Bóka János, aki Facebook-videójában a képviselő azonnali lemondását követelte. A Fidesz frakcióvezetője szerint a nyilvánosságra került felvételek súlyos kérdéseket vetnek fel, amelyekre a hatóságoknak kell választ adniuk. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Sesztákot megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog.
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