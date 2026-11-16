Fidesz: Összeomlott a Seszták-ügy köré épített politikai színjáték
Éles hangú közleményben támadta a Fidesz Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét, miután a szervezet vezetője interjút adott a Seszták-ügy legújabb fejleményeiről. A párt szerint Unger számos alapvető kérdésre nem tudott választ adni a hivatal által bemutatott készpénz eredetével, tulajdonosával és megtalálásának körülményeivel kapcsolatban. A Fidesz úgy véli, az interjú nemhogy eloszlatta volna a kételyeket, hanem újabb kérdéseket vetett fel a nyomozás szakszerűségével és politikai hátterével kapcsolatban.
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