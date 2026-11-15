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Nekimentek Hegedűs Zsoltnak az egészségügyi dolgozók – bukott rendszert erőltet a tiszás miniszter

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Élesen bírálták Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szakpolitikai szemléletét az ápolók több mint 31 ezer tagot számláló Facebook-csoportjában. A szerző a brit egészségügy súlyos válságára hívta fel a figyelmet, miközben a tárcavezető továbbra is az angliai állami egészségügyi rendszer tapasztalataira támaszkodik. A bejegyzés szerint különösen aggályos, hogy a miniszter a tervezhető ortopédiai műtétek világából közelít az egészségügy problémáihoz, miközben a sürgősségi ellátás egészen más kihívásokkal küzd.

Kárpáti András
2026. 11. 15. 19:38
Nekimentek Hegedűs Zsoltnak az egészségügyi dolgozók – bukott rendszert erőltet a tiszás miniszter
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kórházi országjárásának hivatalos fotói éles kritikát váltottak ki. Fotó: Polyák Attila
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Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Egy hibátlan bejegyzés!

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Azért a Facebookon sem mindenki hülye. Itt van például egy hibátlan, tökéletes eszmefuttatás…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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