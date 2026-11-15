Nekimentek Hegedűs Zsoltnak az egészségügyi dolgozók – bukott rendszert erőltet a tiszás miniszter
Élesen bírálták Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szakpolitikai szemléletét az ápolók több mint 31 ezer tagot számláló Facebook-csoportjában. A szerző a brit egészségügy súlyos válságára hívta fel a figyelmet, miközben a tárcavezető továbbra is az angliai állami egészségügyi rendszer tapasztalataira támaszkodik. A bejegyzés szerint különösen aggályos, hogy a miniszter a tervezhető ortopédiai műtétek világából közelít az egészségügy problémáihoz, miközben a sürgősségi ellátás egészen más kihívásokkal küzd.
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