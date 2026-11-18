Az utolsó szó jogán is tagadta a gyilkosságot

F. János a november 10-i tárgyaláson az utolsó szó jogán ismét tagadta bűnösségét, ugyanakkor részvétét fejezte ki Till Tamás családjának. A férfi hosszasan bírálta az ellene folytatott eljárást, és azt állította, hogy nem ő ölte meg a gyermeket.

A vádlott ezúttal azzal a meghökkentő állítással állt elő, hogy a valódi elkövető időközben öngyilkos lett. Szerinte őt csupán arra használják fel, hogy a hatóságok a családnak és a közvéleménynek fel tudjanak mutatni egy tettest.

F. János az eljárás során többször is változtatott a történetén. Korábban részletesen beismerte az emberölést, később viszont visszavonta vallomását, és azt állította, hogy a gyermek közlekedési baleset áldozata lett.

Huszonnégy év után kerültek elő a gyermek maradványai

Till Tamás 2000. május 28-án indult el kerékpárjával bajai otthonából a közeli vadasparkba, ám soha nem tért haza. A szülei hiába keresték, a rendőrség hosszú éveken keresztül nem tudta megállapítani, mi történt vele. A kerékpárját néhány hónappal később megtalálták egy Baja melletti tanya közelében.

A fordulat 2024 nyarán következett be, amikor a nyomozók egy bajai tanya melléképületének betonpadlója alatt megtalálták a fiú földi maradványait. Kiderült, hogy a gyermek emberölés áldozata lett.

Az ügy érdekessége, hogy F. János lényegében saját magát buktatta le. A férfi ugyanis egy vállalkozó ismerősének beszélt arról, hogy a bajai gyermekotthon egyik volt lakója részt vett egy holttest eltüntetésében. Az ismerős később, egy ellene folyó büntetőeljárásban, feltehetően kedvezőbb elbírálás reményében osztotta meg az információt az ügyészséggel, megnevezve F. Jánost is forrásként.

A nyomozók így jutottak el a bajai tanyához, ahol megtalálták Till Tamás földi maradványait.

F. János eleinte két, időközben öngyilkosságot elkövető férfira próbálta terelni a gyanút, ám történetében egyre több ellentmondást tártak fel. Végül a negyedik kihallgatásán beismerte a gyermek megölését, vallomását azonban később visszavonta.