„A minisztert szakembernek tekinthetjük, agrárvállalkozóként dolgozott a miniszteri kinevezése előtt, nyilvánvalóan ért a szakterületéhez. Nagyobb botrányokról sem hallottunk eddig a minisztérium környékén, ami nem azért van, mert nem csinál semmit, hanem vélhetően képes kezelni a konfliktusokat az ágazaton belül. Vannak jó kezdeményezések, az aszálykárok kezelésében is jónak minősíthető Bóna Szabolcs munkája. Az ukrán gabona beözönlését is sikerült megakadályozni, szigorú szabályokat alakítottak ki, csak átszállítani lehet Magyarországon, itthon nem kerülhet forgalomba a keleti szomszédunkban termesztett kalászos.”
Az elemző jó, azaz 4-es osztályzatot adott az agrárminiszternek.
Folytatjuk.