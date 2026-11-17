„A minisztert szakembernek tekinthetjük, agrárvállalkozóként dolgozott a miniszteri kinevezése előtt, nyilvánvalóan ért a szakterületéhez. Nagyobb botrányokról sem hallottunk eddig a minisztérium környékén, ami nem azért van, mert nem csinál semmit, hanem vélhetően képes kezelni a konfliktusokat az ágazaton belül. Vannak jó kezdeményezések, az aszálykárok kezelésé­ben is jónak minősíthető Bóna Szabolcs munkája. Az ukrán gabona beözönlését is sikerült megakadályozni, szigorú szabályokat alakítottak ki, csak átszállítani lehet Magyarországon, itthon nem kerülhet forgalomba a keleti szomszédunkban termesztett kalászos.”

Az elemző jó, azaz 4-es osztályzatot adott az agrárminiszternek.

Folytatjuk.











