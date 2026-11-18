Magyar egyetem lett Közép- és Kelet-Európa legjobbja
A régió 155 felsőoktatási intézménye közül a Semmelweis Egyetem végzett az első helyen a Times Higher Education új regionális rangsorában. A magyar intézmény a nemzetközi világranglistán is előkelő helyet foglal el, a 247. helyen áll. Az elismerést Merkely Béla rektor vette át Krakkóban.
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