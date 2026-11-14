Magyar Péter már a Fidesz és a KDNP teljes parlamenti frakcióját eltüntetné
Magyar Péter már a parlamenti ellenzék többségét igyekszik megfélemlíteni: a miniszterelnök az „orbáni maffia” tagjainak nevezte a mandátumukat megtartó Fidesz–KDNP-s képviselőket, és lemondásukat követeli, a Seszták-ügyre hivatkozva. Mindeközben a hatóságok még azt sem tisztázták, hogy a lefoglalt milliárdok kihez tartoznak és honnan vannak.
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