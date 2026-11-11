Magyar Péter másfél éven át feljelentéssel és börtönnel fenyegette Varga Juditot 

Varga Judit a parlamenti bizottság előtt súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjéről, Magyar Péterről. Fotó: Kurucz Árpád

Varga visszautasította a Schadl–Völner-üggyel kapcsolatos vádakat is. Kijelentette, hogy soha nem látta az ügy vádiratát, Schadl Györggyel pedig nem ápolt jó viszonyt. Felidézte: a végrehajtói kar ellenállása dacára is keresztülvitték a gyermektartásdíjak gyorsabb behajtását szolgáló szabályozást.

„Magyar Péter-i pokol”

Varga Judit arról is beszélt, hogy volt férje és egy jelenlegi tiszás országgyűlési képviselő is gúnyolta, lenézte és kinevette, amiért miniszterként soha nem volt hajlandó saját céljaira használni a hatalmát. Állítása szerint Magyar rendszeresen megalázta, egy alkalommal „debil szobanövénynek” nevezte.

Az egykori miniszter bocsánatkérést vár azoktól, akik szerinte alaptalanul támadták. A Magyar Péterről készült Tavaszi szél című filmet is bírálta, mert szerinte összemossa az áldozat és az elkövető szerepét.

A tiszás képviselőknek pedig kemény figyelmeztetést fogalmazott meg:

A tisztelt tiszás képviselő urak csak akkor fogják megtapasztalni, milyen ez a Magyar Péter-i pokol, amikor egyszer ők is meg akarnak tőle válni.





