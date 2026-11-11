Magyar Péter másfél éven át feljelentéssel és börtönnel fenyegette Varga Juditot 

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Zsarolás, börtönnel való fenyegetés, megaláztatások – súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjéről, Magyar Péterről Varga Judit a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, szerdán. Az egykori igazságügyi miniszter szerint a Tisza elnöke másfél évig zsarolta a Schadl–Völner-ügyről titokban készített, általa manipuláltnak nevezett hangfelvétellel, miközben havi 4,4 millió forintot keresett. A tiszás képviselőket pedig a „Magyar Péter-i pokolra” figyelmeztette.

Kárpáti András
2026. 11. 11. 17:58
Magyar Péter másfél éven át feljelentéssel és börtönnel fenyegette Varga Juditot 
Varga Judit volt igazságügyi miniszter a parlamenti meghallgatásán részletesen beszélt a Magyar Péterrel való kapcsolatáról és a titkos hangfelvétel körülményeiről. Fotó: Kurucz Árpád
Varga Judit a parlamenti bizottság előtt súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjéről, Magyar Péterről. Fotó: Kurucz Árpád
Varga Judit a parlamenti bizottság előtt súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjéről, Magyar Péterről. Fotó: Kurucz Árpád

Varga visszautasította a Schadl–Völner-üggyel kapcsolatos vádakat is. Kijelentette, hogy soha nem látta az ügy vádiratát, Schadl Györggyel pedig nem ápolt jó viszonyt. Felidézte: a végrehajtói kar ellenállása dacára is keresztülvitték a gyermektartásdíjak gyorsabb behajtását szolgáló szabályozást.

„Magyar Péter-i pokol”

Varga Judit arról is beszélt, hogy volt férje és egy jelenlegi tiszás országgyűlési képviselő is gúnyolta, lenézte és kinevette, amiért miniszterként soha nem volt hajlandó saját céljaira használni a hatalmát. Állítása szerint Magyar rendszeresen megalázta, egy alkalommal „debil szobanövénynek” nevezte.

Az egykori miniszter bocsánatkérést vár azoktól, akik szerinte alaptalanul támadták. A Magyar Péterről készült Tavaszi szél című filmet is bírálta, mert szerinte összemossa az áldozat és az elkövető szerepét.

A tiszás képviselőknek pedig kemény figyelmeztetést fogalmazott meg:

A tisztelt tiszás képviselő urak csak akkor fogják megtapasztalni, milyen ez a Magyar Péter-i pokol, amikor egyszer ők is meg akarnak tőle válni.



 

schadl györgvarga juditMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekvarga judit

Magyar Péter és a pokol

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Gyűlölet, rágalmazás, hazugság, sunyi gonoszság.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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