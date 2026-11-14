Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: Polyák Attila)
Magyar Péter megszüntetné a rászoruló fiatalok ösztöndíjprogramját – Áder János Forsthoffer Ágnesnél küzd érte
Nyílt levélben fordult Forsthoffer Ágnes házelnökhöz Áder János volt köztársasági elnök, miután Magyar Péter bejelentette: megszüntetné a korábbi államfők évi 73 millió forintos jótékonysági keretét. Áder szerint a támogatás jelentős része évek óta hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok tanulmányait segíti, ezért arra kérte az Országgyűlés elnökét, hogy a megemelt keretéből folytassa a programot.
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