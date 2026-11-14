Nagyot bukott a kamarai választáson az Orbán Viktort is támadó elnökjelölt, kampánymódszereit is kifogásolták

Tóth M. Gábor válaszlevelében szintén visszautasította kihívója állításait, és hangsúlyozta, hogy a vitatott kamarai döntések mögött nem politikai érdek, hanem szakmai konszenzus állt.

Fegyelmi vizsgálat és az aranykonvoj-ügy

A kampány utolsó napjait újabb konfliktus kísérte. November 9-én a BÜK előzetes fegyelmi vizsgálatot rendelt el Horváth Lóránt ellen, Lajtár István legfőbbügyész-helyettes bejelentése nyomán.

A bejelentés Horváth ügyészséggel kapcsolatos nyilvános kijelentéseit kifogásolta, és összeférhetetlen ügyvállalás gyanúját is felvetette. Az ügyvéd ugyanis Fürcht Pál volt fellebbviteli főügyészt és az úgynevezett aranykonvoj-ügy ukrán pénzszállítóit is képviseli.

Horváth kampánycélúnak nevezte az eljárás megindítását, különösen annak időzítése miatt. A kamara ugyanakkor pontosította, hogy nem fegyelmi eljárás, hanem egyelőre csak előzetes vizsgálat indult, amelynek elrendelése a vezető fegyelmi biztos kötelessége volt.

Az Ügyvédkör elnöke eközben az aranykonvoj-ügy kapcsán rendszeresen szerepelt a nyilvánosságban, és az ügyészség politikai befolyásoltságáról, valamint állítása szerint Orbán Viktorig vezető szálakról beszélt. A Tűzfalcsoport szerint a nagy visszhangot kiváltó büntetőügyben vállalt szereplése és kamarai kampánya közötti időbeli egybeesés felveti a kérdést, hogy a nyilvánosságot politikai célokra is igyekezett-e felhasználni.

Horváth a nyilvános elnökjelölti vitán ugyanakkor nem vett részt.