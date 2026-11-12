Nagyot ütött Magyar Péteren Varga Judit tegnapi megszólalása, egy rakat bejelentést tett Dublinból

A döntést akkor azzal indokolták, hogy az egyezmény társadalmi nemekre vonatkozó megközelítése ellentétes a magyar jogrenddel és a kormánypártok családpolitikai felfogásával.

Kifogásolták azt is, hogy a dokumentum a nemi alapú üldöztetést menedékjogi szempontból is figyelembe veszi, amit a kormánypártok a magyar bevándorláspolitikával összeegyeztethetetlennek tartottak.

Az egyezmény ugyanakkor elsősorban a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését, az áldozatok védelmét és az elkövetők felelősségre vonását szolgálja. A KDNP szerint ezek a célok az egyezmény ratifikálása nélkül is megvalósíthatók.

A szívhangrendelet módosítását is ellenzik

A KDNP a miniszterelnök által bejelentett, általa életellenesnek minősített intézkedéseket is elutasítja. A kereszténydemokraták közleményükben hangsúlyozták, hogy álláspontjuk szerint az emberi életet a fogantatástól a természetes halálig teljes védelem illeti meg.

A vita egyik központi eleme az úgynevezett szívhangrendelet, amelyet még a Fidesz–KDNP-kormány vezetett be 2022 szeptemberében. A szabályozás értelmében a terhességmegszakítást kérő nőknek olyan orvosi leletet kell bemutatniuk, amely igazolja, hogy az egészségügyi szolgáltató számukra egyértelműen bemutatta a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt.

A rendeletet a magzati élet védelmének fontosságával indokolták. A szabályozás bevezetését a Mi Hazánk is szorgalmazta, Dúró Dóra pedig akkor üdvözölte a kormány döntését.

A kereszténydemokraták később is kiálltak a rendelkezés mellett. Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője idén júniusban a Magyar Nemzetnek nyilatkozva az alaptörvényre hivatkozott, amely szerint a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Álláspontja szerint a szívhangrendelet ezt az alkotmányos követelményt szolgálja.

A Magyar Péter vezette kormány most úgy módosítaná a rendeletet, hogy a magzati életfunkciók megismerése a várandós nő döntésén múljon. Az orvosnak tájékoztatnia kell az érintettet a lehetőségről, de a nőnek nem kell megindokolnia, ha nem kíván élni vele. A terhességmegszakítás törvényi feltételei és határidői nem változnak.