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Nagyot ütött Magyar Péteren Varga Judit tegnapi megszólalása, egy rakat bejelentést tett Dublinból

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Élesen bírálta a KDNP Magyar Péter nők védelmében bejelentett intézkedéscsomagját. A kereszténydemokraták szerint az isztambuli egyezmény ratifikálásának kezdeményezése nem más, mint figyelemelterelés, miután a miniszterelnök volt felesége, Varga Judit szerdán a parlamenti vizsgálóbizottság előtt beszélt a családi drámájukról. A párt továbbra is elutasítja az egyezményt, amely szerintük a genderideológia és a korlátlan migráció előtt nyitna utat. A KDNP a kormány abortusszal kapcsolatos intézkedéseit is ellenzi.

Pámer Dávid
2026. 11. 12. 17:38
Nagyot ütött Magyar Péteren Varga Judit tegnapi megszólalása, egy rakat bejelentést tett Dublinból
Magyar Péter csak terel a KDNP szerint. Fotó: Hatlaczki Balázs

A döntést akkor azzal indokolták, hogy az egyezmény társadalmi nemekre vonatkozó megközelítése ellentétes a magyar jogrenddel és a kormánypártok családpolitikai felfogásával. 

Kifogásolták azt is, hogy a dokumentum a nemi alapú üldöztetést menedékjogi szempontból is figyelembe veszi, amit a kormánypártok a magyar bevándorláspolitikával összeegyeztethetetlennek tartottak.

Az egyezmény ugyanakkor elsősorban a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését, az áldozatok védelmét és az elkövetők felelősségre vonását szolgálja. A KDNP szerint ezek a célok az egyezmény ratifikálása nélkül is megvalósíthatók.

A szívhangrendelet módosítását is ellenzik

A KDNP a miniszterelnök által bejelentett, általa életellenesnek minősített intézkedéseket is elutasítja. A kereszténydemokraták közleményükben hangsúlyozták, hogy álláspontjuk szerint az emberi életet a fogantatástól a természetes halálig teljes védelem illeti meg.

A vita egyik központi eleme az úgynevezett szívhangrendelet, amelyet még a Fidesz–KDNP-kormány vezetett be 2022 szeptemberében. A szabályozás értelmében a terhességmegszakítást kérő nőknek olyan orvosi leletet kell bemutatniuk, amely igazolja, hogy az egészségügyi szolgáltató számukra egyértelműen bemutatta a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt.

A rendeletet a magzati élet védelmének fontosságával indokolták. A szabályozás bevezetését a Mi Hazánk is szorgalmazta, Dúró Dóra pedig akkor üdvözölte a kormány döntését.

A kereszténydemokraták később is kiálltak a rendelkezés mellett. Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője idén júniusban a Magyar Nemzetnek nyilatkozva az alaptörvényre hivatkozott, amely szerint a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Álláspontja szerint a szívhangrendelet ezt az alkotmányos követelményt szolgálja.

A Magyar Péter vezette kormány most úgy módosítaná a rendeletet, hogy a magzati életfunkciók megismerése a várandós nő döntésén múljon. Az orvosnak tájékoztatnia kell az érintettet a lehetőségről, de a nőnek nem kell megindokolnia, ha nem kíván élni vele. A terhességmegszakítás törvényi feltételei és határidői nem változnak.

Vény nélkül jöhet az esemény utáni tabletta

Magyar Péter csütörtöki bejelentése az isztambuli egyezményen és a szívhangrendeleten túl több más intézkedést is tartalmazott.

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint a jövőben a 14. életévüket betöltöttek orvosi vény nélkül juthatnak hozzá az esemény utáni tablettához. A készítményt személyesen lehet majd kiváltani a gyógyszertárban, ahol a gyógyszerész rövid, négyszemközti konzultáció során tájékozódik a biztonságos alkalmazás feltételeiről. A 14 év alattiak számára továbbra is orvosi vény szükséges.

A sürgősségi fogamzásgátló készítmény nem abortusztabletta: a terhesség kialakulásának megelőzésére szolgál, elsősorban az ovuláció késleltetésével vagy megakadályozásával.

A kormány emellett szigorítaná a távoltartás szabályait, önálló bűncselekményként nevesítené az intim felvételekkel való visszaélést, és erősítené a kapcsolati erőszak áldozatainak büntetőeljárási védelmét. Intézkedéscsomag indulna a menstruációs szegénység visszaszorítására is, valamint a kormány a várandós nők egészségügyi, anyagi és lelki támogatásának megerősítését ígéri.

Magyar Péter az intézkedéseket a nők biztonságának és méltóságának védelmével indokolta. A KDNP ugyanakkor kitart amellett, hogy az isztambuli egyezmény elfogadása nem szükséges a nők elleni erőszakkal szembeni fellépéshez, a kormány abortusszal kapcsolatos változtatásai pedig ellentétesek a magzati élet védelmének elvével.

 

Török Gábor szerint műsorgyárként működik Magyar Péter kormánya

Magyar Péter bejelentésének időzítését Török Gábor politikai elemző is figyelemre méltónak találta. Facebook-bejegyzésében arra utalt, hogy a miniszterelnök eredetileg aligha csütörtök délelőtt, Dublinból, az uniós csúcstalálkozó helyszínéről tervezte ismertetni az intézkedéseket.

Az elemző szerint Varga Judit előző napi parlamenti meghallgatása és az azt követő események miatt dönthetett úgy a kormányfő környezete, hogy gyors politikai válaszra van szükség. Török a bejelentés időzítését rövid távon ügyes politikai húzásnak nevezte. Meglátása szerint messzebbről nézve egy új típusú kormányzati-döntéshozatali mechanizmus rajzolódik ki, a döntéshozatalban az ún. műsorgyár áll a középpontban, melyben az aktuális népszerűségre koncentrálva zajlik a kormányzás.

 

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