Nyilvános kivégzések és ami mögöttük van – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó
A héten új mélypontra zuhant a magyar közélet. A Pikk mai adásában terítékre került az NVVH egyre több kérdőjelet felvető működése Orbán Áron meggyanúsításának árnyékában, Magyar Péter németországi útja és annak lehetséges gazdasági következményei, egy rejtélyes német mentőöv, valamint a miniszterelnök és a volt felesége között kialakult adok-kapok, amelynek nyomán a kormányfő a Facebookon kezdte bizonygatni, hogy ő márpedig fizet gyermektartást. Itt tartunk most, és van még tovább is. Magyar Nemzet, Pikk.
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