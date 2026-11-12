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Orbán Viktor: Felzaklatott, amit Varga Judit mondott a házasságáról

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Megszólalt Orbán Viktor, az egykori igazságügyi miniszterének nagy politikai vitát kiváltó szerdai bizottsági meghallgatása kapcsán. A volt kormányfő arra emlékeztetett, hogy Varga Judit évekkel ezelőtt sokat panaszkodott a házasságában dúló vitákról és borzalmas otthoni állapotokról, ami már akkor is felzaklatta őt. Erre hivatkozva kérte, hogy engedjék távozni a miniszteri posztról, de Orbán Viktor nehezen engedte el, mert Magyar Péter volt felesége tárcavezetőként fantasztikus munkát végzett, szenvedélyes „honleány”, harcos típus.

Kis Ferenc
2026. 11. 12. 16:43
Orbán Viktor: Felzaklatott, amit Varga Judit mondott a házasságáról
Fotó: Kurucz Árpád

A volt miniszter manipuláltnak nevezte a hanganyagot. Állítása szerint Magyar Péter a beszélgetésben olyan értesüléseket hozott szóba, amelyeket ő pletykának tartott. Toroczkai László kérdésére, hogy kikre utalt, amikor az iratokból kihúzott nevekről beszélt, Varga azt mondta, nem tudja, kikre kellett volna gondolni. Szerinte a beszélgetésben összekeveredett a nyomozati iratok tartalma azzal, hogy a sajtó mit közöl a hozzá kiszivárgott anyagból. A nyomozati iratok utólagos módosítását azért tartotta fizikailag lehetetlennek, mert az iratok több helyen is rendelkezésre álltak. 

Azt is elmondta, hogy a hanganyag eredeti változatát Magyar Péter nem adta át az ügyészségnek. Varga Judit felidézte, hogy volt férje eközben különböző pozícióiban havi 4,4 millió forintot keresett. Feltette a kérdést: ha valóban bűncselekmény bizonyítékának tartotta a hanganyagot, miért várt több mint egy évet a nyilvánosságra hozatalával?

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