Orbán Viktor: Felzaklatott, amit Varga Judit mondott a házasságáról

A volt miniszter manipuláltnak nevezte a hanganyagot. Állítása szerint Magyar Péter a beszélgetésben olyan értesüléseket hozott szóba, amelyeket ő pletykának tartott. Toroczkai László kérdésére, hogy kikre utalt, amikor az iratokból kihúzott nevekről beszélt, Varga azt mondta, nem tudja, kikre kellett volna gondolni. Szerinte a beszélgetésben összekeveredett a nyomozati iratok tartalma azzal, hogy a sajtó mit közöl a hozzá kiszivárgott anyagból. A nyomozati iratok utólagos módosítását azért tartotta fizikailag lehetetlennek, mert az iratok több helyen is rendelkezésre álltak.

Azt is elmondta, hogy a hanganyag eredeti változatát Magyar Péter nem adta át az ügyészségnek. Varga Judit felidézte, hogy volt férje eközben különböző pozícióiban havi 4,4 millió forintot keresett. Feltette a kérdést: ha valóban bűncselekmény bizonyítékának tartotta a hanganyagot, miért várt több mint egy évet a nyilvánosságra hozatalával?