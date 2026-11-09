Öt év börtönre ítélték a traktorost, új nyomozás indult az ügyében

A védelem az orvosi bizonyítékokat is vitatja. A sértett egy tárgyaláson arról beszélt, hogy Császár nagy erővel a szeme alá ütött. A bíróság előtt meghallgatott igazságügyi orvosszakértő szerint az ilyen ütésre jellemző szem alatti bevérzést az orvosi dokumentáció nem rögzítette, ugyanakkor a sértett jobb halántékán zúzódást dokumentáltak. A sértett később azt mondta, már nem emlékszik pontosan, hol érte az ütés.

Szendrő-Németh Tamás a nyakszorítás körülményeit és az abból levont orvosszakértői következtetéseket is kifogásolja. A védelem megbízásából készült magánszakértői vélemény szerint a rendelkezésre álló leletekből nem határozható meg kellő bizonyossággal a nyakszorítás ereje, időtartama és veszélyessége. Ezek a kifogások azonban önmagukban nem írják felül a jogerős ítéletet.

Hamis vád gyanúja miatt nyomoznak

Az ügyvéd hamis vád és hamis tanúzás gyanúja miatt tett feljelentést a sértettel kapcsolatban. A rendőrség ezt először elutasította, ám Szendrő-Németh Tamás panaszának a Szombathelyi Járási Ügyészség október 27-én helyt adott, és hamis vád gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

A döntés nem jelenti, hogy a sértett bűncselekményt követett el, és Császár elítélését sem helyezi hatályon kívül.

A kétvölgyi férfi mellett időközben sokan kiálltak. A támogatói petíciót a szervezők szerint több mint négyezren írták alá, októberben pedig mintegy háromszázan demonstráltak az ügyében. A támogatók között helyi településvezetők is megjelentek.

A Magyar Nemzet kérdéseket küldött a sértettnek a vitatott vallomásokról és az új nyomozásról. Amennyiben válaszol, álláspontját közöljük.

Császár családja most az elnöki kegyelemben bízik, miközben az ügyészség által elrendelt nyomozás még folyamatban van.