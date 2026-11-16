Pócs János: Magyar Péternél betárazott ügyek vannak, politikai leszámolás zajlik

Pócs azt is elárulta, hogy Orbán Viktortól egyetlen szóból álló tanácsot kapott a jelenlegi parlamenti ciklusra: „Folytasd!”
A képviselő közölte, hogy ennek megfelelően folytatja politikai tevékenységét.
Pócs azt is elárulta, hogy Orbán Viktortól egyetlen szóból álló tanácsot kapott a jelenlegi parlamenti ciklusra: „Folytasd!”
A képviselő közölte, hogy ennek megfelelően folytatja politikai tevékenységét.
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