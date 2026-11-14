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Valami nincs rendben: rövid időn belül a harmadik tankerületi igazgató lépett vissza

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A veszprémi és az észak-budapesti eset után a Hatvani Tankerületi Központ élére kiválasztott vezető is visszalépett. Vinczúr Zsolt sikeresen pályázott az igazgatói tisztségre, ám végül személyes okokra hivatkozva nem vállalta a megbízatást. A döntés hátteréről nem kíván további részleteket elárulni.

Kárpáti András
2026. 11. 14. 21:29
Valami nincs rendben: rövid időn belül a harmadik tankerületi igazgató lépett vissza
A Hatvani Tankerületi Központ élére kiválasztott Vinczúr Zsolt sikeres pályázata ellenére végül nem vállalta az igazgatói megbízatást. Forrás: Facebook
oktatási és gyermekügyi minisztériummi folyik itt gyöngyösönvinczúr zsoltKomment 1

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