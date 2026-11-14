Valami nincs rendben: rövid időn belül a harmadik tankerületi igazgató lépett vissza
A veszprémi és az észak-budapesti eset után a Hatvani Tankerületi Központ élére kiválasztott vezető is visszalépett. Vinczúr Zsolt sikeresen pályázott az igazgatói tisztségre, ám végül személyes okokra hivatkozva nem vállalta a megbízatást. A döntés hátteréről nem kíván további részleteket elárulni.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en