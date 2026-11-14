Borítókép: Seszták Miklós (Fotó: Kelet-Magyarország /Sipeki Péter)
Szappanopera és hazárdjáték a legfelső fokon: újabb exminiszter szólalt meg a Seszták-ügyről
Navracsics Tibor szerint az NVHH-nak hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy valóban megtalálta a milliárdokat, és azok Seszták Miklóshoz köthetők. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott: ha ez nem sikerül, a miniszterelnöknek távoznia kell, ha viszont sikerül, saját politikai közösségüknek kell újragondolnia az együttműködést. A bejegyzés alatt Magyar Péter is megjelent, ám a miniszterelnök végül nem reagált Navracsics újabb felvetésére.
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