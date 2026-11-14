Szinte csoda, hogy élve kórházba került: videón, ahogy a tűzoltók kiemelték a villamos alól az elgázolt embert
Villamos gázolt el egy embert péntek este Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körúton. A sérült a szerelvény alá szorult, ezért a tűzoltóknak speciális emelőberendezést kellett bevetniük a kiszabadításához. A mentésről videót is közzétett a katasztrófavédelem.
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