Trócsányi László: Nem volt tudomásom arról, hogy Völner Pál szerepet játszott a végrehajtók kinevezésében

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A végrehajtói rendszer átalakításáról, Völner Pál államtitkári kinevezésének körülményeiről és a Schadl-ügyről is beszélt Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter a végrehajtási ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság előtt. A volt tárcavezető hangsúlyozta, hogy a végrehajtók kinevezése nem az ő, hanem az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár hatáskörébe tartozott. Mint mondta, nem volt tudomása arról, hogy Völner Pál szerepet játszott volna a kinevezésekben.

Pámer Dávid
2026. 11. 13. 13:03
Trócsányi László: Nem volt tudomásom arról, hogy Völner Pál szerepet játszott a végrehajtók kinevezésében
Trócsányi László elmondta, nem tudott arról, hogy Völner bűncselekményt követ el. Fotó: Kurucz Árpád

Elmondta, miért Völner Pált választotta államtitkárnak

A bizottság Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár kinevezésének körülményeiről is kérdezte Trócsányit. A volt miniszter felidézte, hogy 2015-ben, Répássy Róbert távozása után új államtitkárt kellett keresnie. Mivel nem volt a Fidesz tagja, és a parlamenti frakciót sem ismerte igazán, utánanézett, kik rendelkeznek jogi végzettséggel a kormánypárti képviselők közül.

Elmondása szerint a lehetséges jelöltek köre nem volt túl széles. Völner mellett végül azért döntött, mert korábban már közlekedési államtitkárként dolgozott, így rendelkezett minisztériumi tapasztalattal.

Trócsányi hangsúlyozta, hogy kinevezése előtt soha nem találkozott Völnerrel. Telefonon kereste meg, és kérte fel az államtitkári feladatra. Mint mondta, olyan munkatársra volt szüksége, aki kapcsolatot tud tartani a Fidesz parlamenti frakciójával, részt vesz a frakcióüléseken, és szükség esetén más hivatalos eseményeken is képviseli őt. Hozzátette, hogy Völner feladatköréhez tartoztak a kegyelmi ügyek is.

A Schadl-ügyről is kérdezték

Trócsányit a Schadl Györgyhöz köthető büntetőügyről is kérdezték. A volt igazságügyi miniszter közölte, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásról nem kíván érdemben nyilatkozni, mivel még nem született jogerős ítélet.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amennyiben a történtek valóban úgy zajlottak, ahogyan az a büntetőeljárásban felmerült, akkor – az ártatlanság vélelmét fenntartva – bűncselekményről van szó.

Trócsányi hozzátette, hogy miniszterként abból indult ki, hogy az emberek tisztességesek, és a jogszabályokat betartják. Mint mondta, felháborítja, ha valakiről kiderül, hogy megszegi a szabályokat. Arra is kitért, hogy a munkatársak kiválasztásánál előfordulhat tévedés, és az sem zárható ki, hogy valaki később rossz útra tér. Hozzátette, elvi kérdés volt nála, ha mutyi vagy korrupció gyanúja merül fel, ő azonnal fellép ellene. 

Hangsúlyozta azonban, hogy miniszterként mindig a legjobb tudása szerint igyekezett kiválasztani azokat, akikkel együtt dolgozott.

A korábbi tárcavezető a reform előkészítésében részt vevő munkatársairól is beszélt. Kiemelte Molnár Zoltán államtitkár szerepét, akinek a jogszabály kidolgozásában jelentős feladata volt.

Trócsányi a meghallgatáson arról is beszélt, hogy amikor távozott az igazságügyi tárca éléről, meggyőződése volt, hogy a minisztériumot és a hozzá tartozó feladatokat a legnagyobb rendben adja át utódjának.

Toroczkai László a meghallgatáson olyan hangfelvételekről is kérdezte Trócsányi Lászlót, amelyeken két korábbi végrehajtó, Kis Ferenc és Víg Róbert beszélget, és a volt miniszter neve is felmerül a Völner–Schadl-ügyhöz kapcsolódó, végrehajtói kinevezéseket érintő állítólagos visszaélésekkel összefüggésben. Trócsányi határozottan visszautasította a felvetést, és kijelentette, hogy Kis Ferenccel soha életében nem találkozott. Hozzátette, elképzelhetőnek tartja, hogy egyesek visszaéltek a nevével, ő azonban törvényes kötelezettségének eleget téve feljelentést tett.

 

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