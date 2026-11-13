Trócsányi László: Nem volt tudomásom arról, hogy Völner Pál szerepet játszott a végrehajtók kinevezésében

Elmondta, miért Völner Pált választotta államtitkárnak

A bizottság Völner Pál korábbi igazságügyi államtitkár kinevezésének körülményeiről is kérdezte Trócsányit. A volt miniszter felidézte, hogy 2015-ben, Répássy Róbert távozása után új államtitkárt kellett keresnie. Mivel nem volt a Fidesz tagja, és a parlamenti frakciót sem ismerte igazán, utánanézett, kik rendelkeznek jogi végzettséggel a kormánypárti képviselők közül.

Elmondása szerint a lehetséges jelöltek köre nem volt túl széles. Völner mellett végül azért döntött, mert korábban már közlekedési államtitkárként dolgozott, így rendelkezett minisztériumi tapasztalattal.

Trócsányi hangsúlyozta, hogy kinevezése előtt soha nem találkozott Völnerrel. Telefonon kereste meg, és kérte fel az államtitkári feladatra. Mint mondta, olyan munkatársra volt szüksége, aki kapcsolatot tud tartani a Fidesz parlamenti frakciójával, részt vesz a frakcióüléseken, és szükség esetén más hivatalos eseményeken is képviseli őt. Hozzátette, hogy Völner feladatköréhez tartoztak a kegyelmi ügyek is.

A Schadl-ügyről is kérdezték

Trócsányit a Schadl Györgyhöz köthető büntetőügyről is kérdezték. A volt igazságügyi miniszter közölte, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásról nem kíván érdemben nyilatkozni, mivel még nem született jogerős ítélet.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amennyiben a történtek valóban úgy zajlottak, ahogyan az a büntetőeljárásban felmerült, akkor – az ártatlanság vélelmét fenntartva – bűncselekményről van szó.

Trócsányi hozzátette, hogy miniszterként abból indult ki, hogy az emberek tisztességesek, és a jogszabályokat betartják. Mint mondta, felháborítja, ha valakiről kiderül, hogy megszegi a szabályokat. Arra is kitért, hogy a munkatársak kiválasztásánál előfordulhat tévedés, és az sem zárható ki, hogy valaki később rossz útra tér. Hozzátette, elvi kérdés volt nála, ha mutyi vagy korrupció gyanúja merül fel, ő azonnal fellép ellene.

Hangsúlyozta azonban, hogy miniszterként mindig a legjobb tudása szerint igyekezett kiválasztani azokat, akikkel együtt dolgozott.

A korábbi tárcavezető a reform előkészítésében részt vevő munkatársairól is beszélt. Kiemelte Molnár Zoltán államtitkár szerepét, akinek a jogszabály kidolgozásában jelentős feladata volt.