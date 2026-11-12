Tűzfalcsoport: Mégis több pénze van Magyar Péternek, mint amennyi a vagyonnyilatkozatában szerepel?

Magyarázatot várnak a privátbanki számlára

A Tűzfalcsoport szerint a nyilvános adatok alapján több kérdés is tisztázásra szorul.

Mindenekelőtt az, hogy Magyar Péternek 2026 júniusában pontosan mekkora vagyona volt az OTP-nél. A vagyonnyilatkozatok ugyanis nem részletezik, hogy a különböző bankszámlákon és értékpapírokban tartott megtakarításokat mely pénzintézetek kezelik.

A portál arra is kíváncsi, hogy a miniszterelnök pontosan milyen privátbanki konstrukciót vesz igénybe, és annak fenntartásához milyen feltételeket kell teljesítenie.

Az OTP hirdetménye alapján a hagyományos Privát Bank szolgáltatáscsomag esetében a 100 millió forintos belépési limit mellett 80 millió forintos alaplimit is létezik. Ez azt jelenti, hogy a 100 milliós belépési küszöb és a később szükséges vagyoni feltételek nem feltétlenül azonosak.

A Tűzfalcsoport szerint ugyanakkor a nyilvánosság számára továbbra sem világos, hogy Magyar Péter milyen alapon jogosult az alkalmazásban feltüntetett számlacsomagra.

A portál azt is hangsúlyozza, hogy a júniusi vagyonnyilatkozat és a banki képernyőfotó nem feltétlenül ugyanazon időpont pénzügyi állapotát tükrözi. Emiatt a két adat közötti különbség önmagában nem bizonyít szabálytalanságot.

Magyar Péter maga is szigorú vagyonosodási vizsgálatokat szorgalmazott

A Tűzfalcsoport szerint az ügynek különös jelentőséget ad, hogy Magyar Péter korábban maga is a politikusok vagyoni helyzetének szigorúbb ellenőrzését sürgette. A november 3-án elfogadott, politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvény alapján a NAV vizsgálhatja, hogy a közéleti szereplők vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és vagyonnyilatkozataikkal.