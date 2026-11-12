Tűzfalcsoport: Mégis több pénze van Magyar Péternek, mint amennyi a vagyonnyilatkozatában szerepel?

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Magyar Péter privátbanki számlacsomagja és vagyonnyilatkozata közötti lehetséges eltérésre hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál szerint a miniszterelnök egy olyan OTP-s számlacsomagot használhat, amelynek belépési küszöbe 100 millió forint, miközben bevallott megtakarításai "csak" 88 millió forintra rúgnak. Bár ez önmagában nem bizonyít szabálytalanságot, a Tűzfalcsoport szerint Magyar Péternek tisztáznia kellene a kérdést, különösen annak fényében, hogy maga is szigorú vagyonosodási vizsgálatokat szorgalmazott.

Pámer Dávid
2026. 11. 12. 19:11
Tűzfalcsoport: Mégis több pénze van Magyar Péternek, mint amennyi a vagyonnyilatkozatában szerepel?
Gond lehet Magyar Péter vagyonnyilatkozatával? Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyarázatot várnak a privátbanki számlára

A Tűzfalcsoport szerint a nyilvános adatok alapján több kérdés is tisztázásra szorul.

Mindenekelőtt az, hogy Magyar Péternek 2026 júniusában pontosan mekkora vagyona volt az OTP-nél. A vagyonnyilatkozatok ugyanis nem részletezik, hogy a különböző bankszámlákon és értékpapírokban tartott megtakarításokat mely pénzintézetek kezelik.

A portál arra is kíváncsi, hogy a miniszterelnök pontosan milyen privátbanki konstrukciót vesz igénybe, és annak fenntartásához milyen feltételeket kell teljesítenie.

Az OTP hirdetménye alapján a hagyományos Privát Bank szolgáltatáscsomag esetében a 100 millió forintos belépési limit mellett 80 millió forintos alaplimit is létezik. Ez azt jelenti, hogy a 100 milliós belépési küszöb és a később szükséges vagyoni feltételek nem feltétlenül azonosak.

A Tűzfalcsoport szerint ugyanakkor a nyilvánosság számára továbbra sem világos, hogy Magyar Péter milyen alapon jogosult az alkalmazásban feltüntetett számlacsomagra.

A portál azt is hangsúlyozza, hogy a júniusi vagyonnyilatkozat és a banki képernyőfotó nem feltétlenül ugyanazon időpont pénzügyi állapotát tükrözi. Emiatt a két adat közötti különbség önmagában nem bizonyít szabálytalanságot.

Magyar Péter maga is szigorú vagyonosodási vizsgálatokat szorgalmazott

A Tűzfalcsoport szerint az ügynek különös jelentőséget ad, hogy Magyar Péter korábban maga is a politikusok vagyoni helyzetének szigorúbb ellenőrzését sürgette. A november 3-án elfogadott, politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvény alapján a NAV vizsgálhatja, hogy a közéleti szereplők vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és vagyonnyilatkozataikkal.

A miniszterelnök a szabályozással kapcsolatban korábban úgy fogalmazott: 

vége annak a világnak, amikor politikusok cinikusan beírtak bármit a vagyonnyilatkozatukba.

 A Tűzfalcsoport szerint éppen ezért Magyar Péter esetében is indokolt lenne tisztázni a nyilvános vagyonnyilatkozat és a privátbanki számlacsomag közötti látszólagos eltérést.

A portál ugyanakkor maga is elismeri, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem bizonyítható jogsértés. A kérdés így egyelőre nem az, hogy Magyar Péter eltitkolt-e vagyont, hanem az, hogy pontosan milyen feltételek mellett rendelkezik privátbanki számlacsomaggal, és ezek hogyan viszonyulnak a nyilvánosan bevallott megtakarításaihoz.

 

tűzfalcsoportotpMagyar PéterSzóljon hozzá!

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