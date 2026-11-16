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Újabb terheket róhat az egészségügyre Magyar Péterék döntése

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Újabb feladatokat róhat a már most is súlyos szakemberhiánnyal küzdő egészségügyi és szociális ellátórendszerre az Isztambuli Egyezmény ratifikációja. Az Ápolót a Hazának, Hazát az Ápolónak! nevű Facebook-oldalon megosztott bejegyzés arra figyelmeztetett, hogy a Magyar Péter által bejelentett lépés jelentős intézményi és finanszírozási következményekkel járhat. Egyelőre nem világos, hogy a Tisza-kormány milyen forrásokból biztosítaná az egyezmény végrehajtásához szükséges feltételeket.

Kárpáti András
2026. 11. 16. 4:50
Újabb terheket róhat az egészségügyre Magyar Péterék döntése
Magyar Péter kormánya kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, ám a végrehajtás finanszírozása egyelőre tisztázatlan. Fotó: Hatlaczki Balázs
isztambuli egyezményTisza-kormányMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekkárolyi mihály

A Dunánál

Pilhál György avatarja

Ma két egymást követő esztendő – 1918 és 1919 – november 16-ájára emlékezünk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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