Újabb terheket róhat az egészségügyre Magyar Péterék döntése
Újabb feladatokat róhat a már most is súlyos szakemberhiánnyal küzdő egészségügyi és szociális ellátórendszerre az Isztambuli Egyezmény ratifikációja. Az Ápolót a Hazának, Hazát az Ápolónak! nevű Facebook-oldalon megosztott bejegyzés arra figyelmeztetett, hogy a Magyar Péter által bejelentett lépés jelentős intézményi és finanszírozási következményekkel járhat. Egyelőre nem világos, hogy a Tisza-kormány milyen forrásokból biztosítaná az egyezmény végrehajtásához szükséges feltételeket.
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