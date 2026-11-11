Varga Judit: Nem hinném...
Saját, hírhedt megjegyzésével vágott vissza Magyar Péternek Varga Judit. A volt igazságügyi miniszter mindössze két szóval kérdőjelezte meg volt férje állítását, amit a gyerektartásról posztolt. A „Nem hinném...” kommentet korábban maga a kormányfő használta több alkalommal is, nem kis felháborodást kiváltva. A mostani válaszra Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár is reagált, aki egyenesen kiütésként értékelte Varga Judit szavait.
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