A háziállat is a hagyaték része lehet – így gondoskodhatunk kedvencünk jövőjéről

A végrendeletben a gondozás feltételei is meghatározhatók

A későbbi bizonytalanságok megelőzésének egyik lehetséges eszköze a végrendelet, amelyben a tulajdonos egyértelműen rendelkezhet arról, hogy halála után kihez kerüljön a háziállata.

Az állatot érdemes pontosan azonosítani: a neve és fajtája mellett célszerű feltüntetni jellegzetes ismertetőjegyeit, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – a mikrochip számát is. Ez különösen akkor fontos, ha a tulajdonosnak több háziállata van.

A végrendelet nemcsak az új gazda kijelölésére ad lehetőséget, hanem az állat további ellátásával kapcsolatos elvárások rögzítésére is.

Az úgynevezett meghagyás alkalmazásával a hagyatékban részesülő személy számára meghatározott gondozási kötelezettség írható elő. A tulajdonos például rendelkezhet úgy, hogy az erre a célra juttatott vagyont az állat etetésére, állatorvosi kezelésére és megfelelő tartási körülményeinek biztosítására kell fordítani.

A gyakorlatban az is célszerű, ha a végrendelet tartalék megoldást tartalmaz. Egy helyettes gondozó megnevezése csökkentheti annak kockázatát, hogy az eredetileg kijelölt személy később mégsem tudja vagy kívánja vállalni az állatot.

Halál esetére szóló ajándékozás is szóba jöhet

A végrendeleti rendelkezés mellett egy másik jogi lehetőség a halál esetére szóló ajándékozás. Ennek keretében a tulajdonos előre megállapodhat egy általa kiválasztott személlyel arról, hogy halálakor a háziállat a megajándékozott tulajdonába kerül.

Ez különösen akkor jelenthet megfelelő megoldást, ha már a gazda életében van olyan hozzátartozó vagy ismerős, aki kifejezetten vállalja az állat későbbi befogadását és gondozását. A megoldás előnye, hogy a tulajdonos nem kizárólag az örökösök későbbi döntésére bízza kedvence sorsát, hanem előzetesen egyeztethet a leendő gondozóval.

Az előzetes tervezés a hozzátartozók terheit is csökkentheti

A háziállatok öröklésével kapcsolatos rendelkezések nem pusztán jogi kérdést jelentenek. A gondozás hosszabb távon rendszeres anyagi kötelezettséggel járhat, különösen idősebb vagy tartós állatorvosi ellátást igénylő állatok esetében.